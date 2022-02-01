Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по конькобежному спорту успешно выступила на групповом этапе Кубка мира и первенстве мира среди молодежи. Члены национальной сборной завоевали 1 золото, 2 серебра, 2 бронзы и вошли в число лучших на соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев спортсменов торжественно встречали близкие и болельщики.

«Я благодарна всем, кто с почетом встречал меня. Девушки и юноши в сборной постарались на славу, сделав все возможное на групповых этапах Кубка мира и чемпионате. Финальная гонка была сложной. Вошла в тройку лидеров мира и завоевала серебряную медаль. Теперь хочу обменять серебро на золото в чемпионате. Мой большой план на будущее – стать победителем Олимпийских игр», - сказала Алина Дауранова.

Напомним, что в первые дни соревнований наши спортсмены выступали на групповом этапе Кубка мира. Дарья Гаврилова, Алина Дауранова заняли ІІ место в командном спринте среди юниоров. А Акжол Нуралы занял 3 место. Алина Дауранова в беге на 1500 метров набрала 235 очков и стала победителем группового этапа в общем зачете.

А 28 января спортсмены соревновались на чемпионате мира в Инсбруке, Австрия. На дистанции 1000 м юные спортсмены определили сильнейших. Казахстанка Алина Дауранова преодолела соответствующую дистанцию за время в 1:20.593 и пересекла финишную черту второй. В этом году золотая медаль досталась японке Юкино Юши. А голландская спортсменка Джейд Гроневуд замкнула тройку.

В командном спринте бронзовую медаль завоевала пара Дарья Гаврилова и Алина Дауранова.