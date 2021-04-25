Столичные коллективы приняли активное участие в общегородском субботнике
На субботнике было высажено более 3 тысяч зеленых насаждений, вывезено свыше 300 тонн мусора. В работе по благоустройству и озеленению столицы задействовано около 700 единиц техники.
«Я рад, что сегодня на экологическом субботнике, который проходит в столице, посадили деревья и приняли участие в уборке нашего города. Посадка деревьев и уход за ними доставляют нам огромное удовольствие. В этом Ботаническом парке высажено более 1000 различных деревьев. Город становится краше день ото дня. Особенно красива река Есиль. Каждый день мы видим новое строительство и новые дома», — сказал член совета АНК Юсуф Келигов.
Активное участие столичных трудовых коллективов и работников в сегодняшнем субботнике – главный признак бережного отношения общества к городу. Город должен стать территорией чистоты. Всего в период одного экологического месячника «Бірге Таза Қазақстан» на территории столицы планируется высадить 16 тысяч зеленых насаждений.
«Сегодня депутаты городского маслихата взяли в руки лопаты и грабли, привели в порядок территорию вокруг Триатлон парка в рамках общегородского субботника. Большинство депутатов приняли участие в субботнике со своими детьми. Кроме того, сегодня мы посадили более ста саженцев ели и березы. От имени депутатского корпуса и от себя лично хочу поблагодарить жителей и гостей столицы, принявших участие в благоустройстве и озеленении нашего города. Мы все хотим, чтобы наша столица была чистой и красивой. Отрадно, что есть много желающих внести свой вклад в процветание нашего города», – сказал секретарь городского маслихата Ерлан Каналимов.
Отметим, что в общегородском субботнике приняли активное участие и поэты, и писатели столицы. Участники субботника высадили 25 деревьев на «Аллее писателей». Вместе с писателями приступили к работе заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен и аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов.
«Сегодня по всей республике проводится субботник. В таком благом деле столичные писатели собрались с хорошим настроением, желая внести свой вклад. Сегодня на «Аллее писателей» высадили 25 деревьев», – сказал председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы.
Основной целью общегородского субботника является привлечение внимания общественности к проблеме сохранения чистоты в нашем городе и формирование экологической культуры.
Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм.