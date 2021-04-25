Столичные коллективы приняли активное участие в общегородском субботнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В общегородском субботнике, прошедшем в столице 24 апреля, приняли участие сотрудники государственных и местных исполнительных органов, депутаты маслихатов, трудовые коллективы, представители неправительственных организаций, общественные деятели, писатели, члены АНК, молодежь, волонтеры, жители города, сообщает официальный сайт акимата столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акимата г. Нур-Султана.

На субботнике было высажено более 3 тысяч зеленых насаждений, вывезено свыше 300 тонн мусора. В работе по благоустройству и озеленению столицы задействовано около 700 единиц техники.

«Я рад, что сегодня на экологическом субботнике, который проходит в столице, посадили деревья и приняли участие в уборке нашего города. Посадка деревьев и уход за ними доставляют нам огромное удовольствие. В этом Ботаническом парке высажено более 1000 различных деревьев. Город становится краше день ото дня. Особенно красива река Есиль. Каждый день мы видим новое строительство и новые дома», — сказал член совета АНК Юсуф Келигов.

Активное участие столичных трудовых коллективов и работников в сегодняшнем субботнике – главный признак бережного отношения общества к городу. Город должен стать территорией чистоты. Всего в период одного экологического месячника «Бірге Таза Қазақстан» на территории столицы планируется высадить 16 тысяч зеленых насаждений.

«Сегодня депутаты городского маслихата взяли в руки лопаты и грабли, привели в порядок территорию вокруг Триатлон парка в рамках общегородского субботника. Большинство депутатов приняли участие в субботнике со своими детьми. Кроме того, сегодня мы посадили более ста саженцев ели и березы. От имени депутатского корпуса и от себя лично хочу поблагодарить жителей и гостей столицы, принявших участие в благоустройстве и озеленении нашего города. Мы все хотим, чтобы наша столица была чистой и красивой. Отрадно, что есть много желающих внести свой вклад в процветание нашего города», – сказал секретарь городского маслихата Ерлан Каналимов.

Отметим, что в общегородском субботнике приняли активное участие и поэты, и писатели столицы. Участники субботника высадили 25 деревьев на «Аллее писателей». Вместе с писателями приступили к работе заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен и аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов.

«Сегодня по всей республике проводится субботник. В таком благом деле столичные писатели собрались с хорошим настроением, желая внести свой вклад. Сегодня на «Аллее писателей» высадили 25 деревьев», – сказал председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы.

Основной целью общегородского субботника является привлечение внимания общественности к проблеме сохранения чистоты в нашем городе и формирование экологической культуры.

Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм.