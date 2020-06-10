Столичные кафе и рестораны проверили на соблюдение санитарных норм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мобильные группы столичного акимата проводят мониторинг соблюдения карантинных мер объектами малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам и.о руководителя отдела санитарно-гигиенического контроля департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана Дамиры Нуран, на сегодня был проведен мониторинг около 300 магазинов, кафе и ресторанов.

«Сегодня по району Сарыарка мобильные группы проводят рейд по объектам МСБ в целях проверки соблюдения карантинных мер. На сегодня проведен мониторинг около 300 объектов. В 100 из них были обнаружены нарушения и была прекращена их работа до устранения нарушений. Мониторинг –это не проверка. Если бы это была проверка, то объекты МСБ, где были выявлены нарушения, были бы оштрафованы на сумму до 100 МРП. А в ходе мониторинга мы проводим лишь разъяснительную работу», - сказала она.

В этой связи спикер объяснила какие требования должны соблюдаться в объектах общественного питания.

«Расстояние между столами должно быть не менее 2-х метров. Официанты должны носить маски и перчатки. А посетители при входе должны обрабатывать руки антисептиком и должны следовать до столов в маске. Однако не всегда соблюдаются все эти требования», - добавила Дамира Нуран.

Представители СМИ совместно с членами мониторинговой группы смогли посетить ряд объектов и ознакомиться с их работой. Представители мониторинговой группы в ходе рейда провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения карантинных мер.