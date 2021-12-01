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Столичные кадеты посетили фотовыставку в МВД, посвященную Первому Президенту РК

1 Декабря 2021 18:34
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Столичные кадеты посетили фотовыставку в МВД, посвященную Первому Президенту РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные кадеты посетили фотовыставку, организованную Министерством внутренних дел в честь дня Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

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Нурсултан Абишевич Назарбаев – основатель независимого государства. Лидер нации сумел вывести страну из кризиса на новый уровень развития. В преддверии дня Первого Президента страны МВД организовало фотовыставку, посвященную жизни и деятельности Елбасы. Тематическую выставку смогли увидеть не только личный состав, но и столичные школьники. Сотрудники музея МВД ознакомили кадетов с биографией Первого Президента и его служебной деятельностью. Цель данного мероприятия – укрепление духовно-патриотического воспитания у подрастающего поколения, приобщение их к традициям и культурно-историческим ценностям нашей Родины.


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#Нур-Султан   #Дата   #МВД РК  
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