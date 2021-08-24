Столичные гвардейцы за один день нашли 5 потерявшихся детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные столичные бойцы Нацгвардии вернули родителям 5 потерявшихся детей разных возрастов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

При несении дневной службы в «Астана Парк» к начальнику войскового наряда рядовому Нургазы Қырықбай и патрульным рядовым Максату Аширбаеву и Арыстану Сейткаримову обратилась девушка с просьбой о помощи. Она потеряла из виду 4-летнего младшего брата и 5-летнюю сестру.

Войсковой наряд, доложив начальнику патрульной группы, незамедлительно начал поиск, и в течение 10 минут оба ребенка были найдены. Обратившаяся гражданка выразила свою огромную благодарность войсковому наряду за оперативное и бдительное несение службы.

В этот же день около 21.00 ч. на набережой реки Есиль к войсковому наряду обратилась женщина, которая сообщила о том, что потерялись трое ее детей. Гвардейцы передали ориентировку соседним маршрутам.

Через 15 минут начальник войскового наряда рядовой Нурбек Кененбаев вместе с патрульными рядовыми Нурасылом Жумадил и Акниетом Мәдірайым заметили трех детей, катающихся на самокатах и подходивших по описанию.

Военнослужащие воинской части 5573 сопроводили детей к их родительнице.