Столичные гвардейцы оказали первую помощь девочке, сломавшей себе руку
Как выяснилось позже, 11-летняя Толганай катаясь на велосипеде по парку, набрала высокую скорость и во время поворота не справилась с управлением, тем самым вылетев с велосипедной дорожки. Получила при этом значительные травмы – перелом левой руки, ушиб правой руки и порезы пальцев левой руки.
Начальник войскового наряда рядовой Алмас Ахметкалиев вместе с патрульными Азаматом Ашим и младшим сержантом Диясом Кожабек доложили о данном случае дежурному по войсковым нарядам и вызвали карету скорой помощи. Гвардейцы параллельно оказали пострадавшей велосипедистке первую медицинскую помощь.
По прибытию скорой медицинской помощи войсковой наряд помог донести девочку до скорой машины, которая отвезла ее в специализированное медицинское учреждение. Мать девочки выразила огромную благодарность военнослужащим за их умелые и оперативные действия.