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    17:07, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Столичные гвардейцы оказали первую помощь девочке, сломавшей себе руку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера около 19.30 часов на маршруте патрулирования в столичном Ботаническом саду к войсковому наряду обратилась женщина с просьбой оказать помощь ее 11-летней дочери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК

    Как выяснилось позже, 11-летняя Толганай катаясь на велосипеде по парку, набрала высокую скорость и во время поворота не справилась с управлением, тем самым вылетев с велосипедной дорожки. Получила при этом значительные травмы – перелом левой руки, ушиб правой руки и порезы пальцев левой руки.

    Начальник войскового наряда рядовой Алмас Ахметкалиев вместе с патрульными Азаматом Ашим и младшим сержантом Диясом Кожабек доложили о данном случае дежурному по войсковым нарядам и вызвали карету скорой помощи. Гвардейцы параллельно оказали пострадавшей велосипедистке первую медицинскую помощь.

    По прибытию скорой медицинской помощи войсковой наряд помог донести девочку до скорой машины, которая отвезла ее в специализированное медицинское учреждение. Мать девочки выразила огромную благодарность военнослужащим за их умелые и оперативные действия.



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