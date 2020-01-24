Столичные гостиницы в прошлом году приняли около миллиона туристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году гостиницы в городе Нур-Султане приняли 853 823 отечественных и зарубежных туриста. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 14 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице достаточно гостиниц, которые обслуживают согласно международным стандартам. Среди них мы выбрали 208 отелей, в 2019 году они приняли 853 823 туриста. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 14 % . 70% из них - это отечественные туристы, остальные - зарубежные гости. Городские гостиницы в год могут принимать до двух-трех миллионов туристов. Помимо отелей, в столице работают 86 хостелов. Качество их обслуживания соответствует европейским стандартам. К примеру, в столице есть такие хостелы, где берут две-три тысячи тенге за сутки. Такая цена приемлема для столицы», - сказал директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по коммерческим вопросам города Нур-Султана Бейсен Жолболдиев.

По его словам, туристы, приехавшие в Нур-Султан, в среднем проводят здесь три-четыре дня.

«На сегодня по всей стране мы подготовили 15 туристических маршрутов. Это эффективный пакет для туристов. Наша цель –создать все условия для того, чтобы туристы, приехавшие в Казахстан, могли подольше провести у нас время. Например, им можно показать Боровое. Таким образом, мы сможем повысить туристический потенциал и активизировать работу туристической инфраструктуры», - добавил Б. Жолболдиев.

Ранее он сообщал о дефиците гидов, экскурсоводов и переводчиков в столице.