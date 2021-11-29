Столичные гинекологи назвали основные причины осложнений от COVID-19 у беременных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане накануне прошла Международная научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в оказании акушерско-гинекологической помощи на амбулаторном этапе», посвященная акушерско-гинекологической обстановке в стране. Врачи рассказали, от каких осложнений страдают беременные при коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерация акушер-гинекологов города Нур-Султана.

Исследования показали, что с мая по август 2021 года в стационаре Нур-Султана находилось 1541 беременных матерей, зараженных коронавирусом.

Только у 320 женщин инфекция проходила бессимптомно. У 1221 пациентки наблюдались клинические симптомы: повышенная температура, кашель, отдышка, диарея, боль в горле, озноб и миалгия.

«В этом году у нас есть материнская смертность из-за позднего обращения. Не были вовремя госпитализированы, занимались самолечением и не вакцинировались. За девять месяцев 2021 года умерло трое беременных. Две женщины погибли из-за коронавируса, а одна - по онкологическим причинам. Смерти не связаны с акушерскими осложнениями. Мы научились с этим бороться, но критические ситуации были», - рассказала заведующая кафедрой «Акушерство и гинекология» Медицинского университета Астана, кандидат медицинских наук, врач акушер- гинеколог Зайтуна Хамидуллина.

По данным экспертов, менее 20% больных пожаловались на сыпь, головную боль, недомогание и потерю аппетита.

«На проблемы с легкими проверили 1190 женщин. У 357 женщин обнаружены двусторонние признаки поражения легких, у 618 – односторонние. У 215 беременных нарушений легких не выявились. Беременные и родильницы с легким и бессимптомным течением COVID-19 наблюдались на амбулаторном уровне. Больше всего беременных госпитализировали в июле-августе 2021 года – 1247 случаев. Врачи связывают это с пиком заболеваемости коронавирусом в городе», - поделились статистикой среди переболевших женщин э ксперты .