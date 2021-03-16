+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.82 EUR 499.44
RUB 5.73 CNY 64.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Столичные гимнастки завоевали 9 золотых медалей на V Молодежных играх

16 Марта 2021 18:31
Поделиться:
Столичные гимнастки завоевали 9 золотых медалей на V Молодежных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соревнованиях по художественной гимнастике, которые прошли в соответствии с программой V Молодежных игр Республики Казахстан, столичные гимнастки завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Новости по теме
Хоккей: матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей
52 футболиста дебютировали в Премьер-лиге Казахстанская «Ракета» объявил дату и место проведения следующего боя Около ста теннисистов примут участие в юношеском первенстве Казахстана

Состязания прошли в Шымкенте с 9 по 15 марта. Участие в них приняли лучшие гимнастки со всей страны.

В общекомандном зачете команда города Нур-Султана завоевала первое место.

В групповых соревнованиях в многоборье, 5 мячей, 5 лент среди спортсменок 1 разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта столичным спортсменкам не нашлось равных. Ученицы Меруерт Балгинбаевой завоевали золотые медали. По результатам вышеперечисленных программ, в групповых упражнениях наши спортсмены завоевали 9 золотых медалей и стали абсолютными чемпионами соревнований.

А в личном первенстве Акмарал Ерекешева выиграла все пять программ и завоевала сразу пять золотых медалей. Сабина Бакатова стала лучшей в многоборье и принесла в копилку столицы еще 3 золотые медали.

Амина Рахат завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые награды, а Эрика Жайлауова - одно золото, два серебра, одну бронзу.

Результаты столичных спортсменок в индивидуальных соревнованиях следующие:

- Айым Мейржанова – «золото», «серебро», две «бронзы»;

- Аружан Укошева – «серебро»;

- Адиля Тлекенова – два «серебра».

Старший тренер СДЮСШОР 1 по художественной гимнастике Меруерт Балгинбаева высоко оценила выступления девушек.
«Организация V Молодёжных игр РК прошла на высоком профессиональном уровне. Наши спортсмены успешно выступили и справились с поставленной управлением спорта задачей. Сборная г.Нур-Султан с большим отрывом по очкам заняла 1 место среди 15 команд. Хочется поблагодарить тренеров и судей за помощь в подготовке гимнастов к соревнованиям, а также за внимание со стороны Дирекции развития спорта за предоставленную единую спортивную экипировку», - отметила она.

Напомним, V молодежные игры продлятся до августа текущего года, где спортсмены со всех регионов РК будут соревноваться по 36 видам спорта.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив