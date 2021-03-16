Столичные гимнастки завоевали 9 золотых медалей на V Молодежных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соревнованиях по художественной гимнастике, которые прошли в соответствии с программой V Молодежных игр Республики Казахстан, столичные гимнастки завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Состязания прошли в Шымкенте с 9 по 15 марта. Участие в них приняли лучшие гимнастки со всей страны.

В общекомандном зачете команда города Нур-Султана завоевала первое место.

В групповых соревнованиях в многоборье, 5 мячей, 5 лент среди спортсменок 1 разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта столичным спортсменкам не нашлось равных. Ученицы Меруерт Балгинбаевой завоевали золотые медали. По результатам вышеперечисленных программ, в групповых упражнениях наши спортсмены завоевали 9 золотых медалей и стали абсолютными чемпионами соревнований.

А в личном первенстве Акмарал Ерекешева выиграла все пять программ и завоевала сразу пять золотых медалей. Сабина Бакатова стала лучшей в многоборье и принесла в копилку столицы еще 3 золотые медали.

Амина Рахат завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые награды, а Эрика Жайлауова - одно золото, два серебра, одну бронзу.

Результаты столичных спортсменок в индивидуальных соревнованиях следующие:

- Айым Мейржанова – «золото», «серебро», две «бронзы»;

- Аружан Укошева – «серебро»;

- Адиля Тлекенова – два «серебра».

Старший тренер СДЮСШОР 1 по художественной гимнастике Меруерт Балгинбаева высоко оценила выступления девушек.

«Организация V Молодёжных игр РК прошла на высоком профессиональном уровне. Наши спортсмены успешно выступили и справились с поставленной управлением спорта задачей. Сборная г.Нур-Султан с большим отрывом по очкам заняла 1 место среди 15 команд. Хочется поблагодарить тренеров и судей за помощь в подготовке гимнастов к соревнованиям, а также за внимание со стороны Дирекции развития спорта за предоставленную единую спортивную экипировку», - отметила она.

Напомним, V молодежные игры продлятся до августа текущего года, где спортсмены со всех регионов РК будут соревноваться по 36 видам спорта.