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Столичные экс-полицейские заплатят 18 млн тенге за взятку

20 Ноября 2019 15:53
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Столичные экс-полицейские заплатят 18 млн тенге за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-полицейские за взятку в 300 тысяч тенге приговорены к штрафу в размере 18 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Об этом сегодня было сказано в ходе встречи сотрудников столичного департамента антикоррупционной службы с личным составом Департамента полиции и районного управления полиции «Есиль» города Нур-Султана по устранению условий, способствующих совершению коррупционных преступлений в соответствии со статьей 200 УПК РК.

Сотрудники Отдела полиции Управления полиции района «Есиль» Департамента полиции г.Нур-Султан Смаилов и Қосмұратов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.3 п.2 УК РК, и им назначено наказание в виде штрафа в размере 60 кратной суммы взятки, что составляет 18 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, Қосмұратов был лишен специального звания – «старший лейтенант полиции», Смаилов лишен специального звания – «капитан полиции».

В ходе встречи разъяснены основные направления работы Агентства, применяемые превентивные меры, направленные на формирование добропорядочности и доверия общества к государственным органам.

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Ключевые слова: МВД РК,
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