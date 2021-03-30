Столичные джитсеры завоевали медали на чемпионате страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 20 медалей завоевали спортсмены Нур-Султана на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу, который прошел накануне в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В первый день соревнований спортсмен из Нур-Султана Баккуар Хамзе, выступающий в разделе файтинг-систем в весовой категории -77 кг, в финальной встрече одержал победу над атырауским джитсером Алишером Акжигитовым.

Ислам Мамилов, выступавший в категории не-ваза(69кг), в финале одержал победу над нашим же спортсменом Нуржаном Батырбековым. Таким образом, золото и серебро в этой весовой категории увезли с собой столичные спортсмены.

В разделе не-ваза среди женщин не было равных Галине Дувановой (57 кг) и Мадине Исказиной (48 кг). Наши девушки принесли в копилку сборной еще две золотые медали.

Кроме того, в категориях файтинг-систем и не-ваза обладателями серебряных медалей стали Риза Сабитова (48 кг), Нариман Мынбаев(62 кг) и Даурен Айтенов (+94 кг). В разделе не-ваза Билал Генишев(94 кг), Игорь Кухарь(94 кг), Айгуль Самат(63 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

В общекомандном зачете сборная столицы заняла второе призовое место. На первом месте оказалась команда Алматинской области, тройку лидеров замкнула Мангыстауская область.

В чемпионате, который длился два дня, приняли участие более четырехсот спортсменов из четырнадцати регионов страны. Соревнования прошли без зрителей, в соответствий с требованиям карантина и с соблюдением саннорм.