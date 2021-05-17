Столичные дворы сделаем уютными - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году благоустройством в Нур-Султане будет охвачено 160 дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима столицы Алтая Кульгинова в Instagram.

«Проводим масштабные строительные работы, чтобы сделать наши дворы уютными! Горожане из окна должны видеть не угрюмый вид дворов, а своего рода магнит притяжения. Дворы мы делаем многофункциональными, которые будут интересны как детям, так и старшему поколению. Только в этом году благоустройством в общей сложности охватим 160 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Столицу мы развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», - сообщил аким столицы.

По его словам, в прошлом году было отстроено более 76 гектаров территории - это дворы наших жителей, общественные пространства, где на свежем воздухе проводят время наши горожане, также наиболее популярные участки в городе, соединяющие районы, тем самым преображая город для пеших прогулок.

С учётом нынешних работ, доля жителей, у которых в шаговой доступности появятся места для комфортного времяпровождения и занятий спортом, составит более половины населения города.

«Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда дворов. К примеру, в районе Байконыр - ул. Бейсекбаева 21, 21/1, ул. Сейфуллина 69/1, 69/2, пр. Абая 101, 101/1, 101/2, ул. Циолковского, 1; в районе Алматы - пр. Б. Момышулы, 12 и т.д.», - проинформировал Алтай Кульгинов.

Работы ведутся во всех районах города, в том числе в жилых массивах. Также при благоустройстве помогает проект «Бюджет участия». Это когда жители сами говорят, какой двор они хотели бы видеть у себя, что нужно в первую очередь.

При проектировании дворов учитываются интересы как детей, так и старшего поколения. Во дворах с учётом интересов жителей устанавливаются футбольные/баскетбольные поля, детские игровые зоны, тренировочные площадки, воркаут-зоны, уютные беседки, площадки для выгула собак и т.д.

«Важно с младых лет приучать детей к ведению активного здорового образа жизни. Таким образом, на некогда ничем не примечательных местах, пустырях, заброшенных участках появляются новые благоустроенные места для времяпровождения на свежем воздухе.

По поручению Главы государства при благоустройстве города уделяем особое внимание озеленению. Только в текущем году высадим свыше 1 млн зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д), в том числе в «зелёном поясе» столицы», - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко