Столичные бойцы «Жасыл ел» очистили окрестность озера Талдыколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан общественный фонд «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов» в рамках проекта «Жасыл ел» провели эко-субботник по очистке окрестности озера Талдыколь от мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Отметим, что к эко-субботнику присоединились жители близлежащих домов.

Как сообщают организаторы субботника, мероприятие прошло в строгом соответствии с санитарными нормами и требованиями.

Напомним, что программа «Жасыл ел» реализуется во всех регионах страны по поручению Елбасы с 2005 года. В течение четырнадцати лет столичный штаб «Жасыл ел» вносит существенный вклад в озеленение столицы и социализацию молодежи, обеспечивая работой молодежь в летний сезон в возрасте от 14 до 29 лет.

В текущем году в рамках данного проекта планируется трудоустроить порядка 1200 молодежи. Заработная плата составит 64 тысячи тенге. В настоящее время молодежь работает по четырем направлениям: 1 - городские парки, 2 - строительные площадки, 3 - «Зеленый пояс», в рамках 4-го направления несовершеннолетние 14-16 лет дополнительно задействованы в благоустройстве и уборке образовательных учреждений города.