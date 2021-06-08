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    20:10, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Столичные бойцы «Жасыл ел» очистили окрестность озера Талдыколь

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан общественный фонд «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов» в рамках проекта «Жасыл ел» провели эко-субботник по очистке окрестности озера Талдыколь от мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Отметим, что к эко-субботнику присоединились жители близлежащих домов.

    Как сообщают организаторы субботника, мероприятие прошло в строгом соответствии с санитарными нормами и требованиями.

    Напомним, что программа «Жасыл ел» реализуется во всех регионах страны по поручению Елбасы с 2005 года. В течение четырнадцати лет столичный штаб «Жасыл ел» вносит существенный вклад в озеленение столицы и социализацию молодежи, обеспечивая работой молодежь в летний сезон в возрасте от 14 до 29 лет.

    В текущем году в рамках данного проекта планируется трудоустроить порядка 1200 молодежи. Заработная плата составит 64 тысячи тенге. В настоящее время молодежь работает по четырем направлениям: 1 - городские парки, 2 - строительные площадки, 3 - «Зеленый пояс», в рамках 4-го направления несовершеннолетние 14-16 лет дополнительно задействованы в благоустройстве и уборке образовательных учреждений города.


    Теги:
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