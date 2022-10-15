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    18:00, 14 Октябрь 2022 | GMT +6

    Столичные баскетболисты одержали победу в матче единой лиги ВТБ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» одержал первую победу в текущем розыгрыше единой лиги ВТБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    Домашний поединок с «ПАРМОЙ-ПАРИ» из Перми окончился триумфом хозяев – 84:72.

    Лидерами казахстанской команды стали Даниил Аксенов (18 очков, 4 реализованных трехочковых из 7), Майк Майерс (18 очков, 9 подборов, 6 реализованных штрафных из 8) и Валерий Лиходей (17 очков, 5 голевых передач).

    У пермяков отличились Павел Антипов (19 очков, 6 подборов) и Малик Диме (10 очков, 8 подборов).

    Таким образом столичный клуб увеличил отрыв от пермяков в статистике личных встреч – семь побед против пяти. Вместе с тем сегодняшняя победа над «ПАРМОЙ-ПАРИ» стала для «Астаны» первой с декабря 2020 года.



    Фото: olympic.kz




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