Столичные автомобилисты нарушили ПДД на 552 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице зафиксировано более 30 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года зафиксировано более 30 тыс. нарушений ПДД на сумму 552 млн тенге. Эта сумма набралась только за три месяца. Среди нарушений в основном игнорирование дорожных знаков, неправильная парковка, проезд по полосе общественного транспорта, проезд на красный сигнал светофора», - сказал Елжан Чупеков в беседе с корреспондентом Казинформа.

Ранее сообщалось, что в столице внедряют систему, автоматически фиксирующую остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции.

По информации начальника управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжана Чупекова, с 22 апреля в столице заработала система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах без привлечения сотрудников полиции. Нарушения по стоянке авто теперь будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».