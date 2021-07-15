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    01:17, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Столичные автобусы не будут работать по выходным с 17 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусы в Нур-Султане в будние дни будут работать по штатному расписанию с запретом работы в субботние и воскресные дни. Соответствующее постановление подписала главный государственный санврач города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новое постановление об ужесточении карантина в Нур-Султане вступит в силу с 17 июля.

    Работа городского общественного транспорта согласно постановлению будет осуществляться:

    (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни согласно штатному расписанию, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

    При этом приостанавливается работа междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, за исключением объектов общественного транспорта, участвующих в проекте «Ashyq», работа которых обеспечивается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

    Более подробно с текстом документа можно ознакомиться по ссылке .

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Минздрав РК
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