Столичные автобусы не будут работать по выходным с 17 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусы в Нур-Султане в будние дни будут работать по штатному расписанию с запретом работы в субботние и воскресные дни. Соответствующее постановление подписала главный государственный санврач города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое постановление об ужесточении карантина в Нур-Султане вступит в силу с 17 июля.

Работа городского общественного транспорта согласно постановлению будет осуществляться:

(с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни согласно штатному расписанию, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

При этом приостанавливается работа междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, за исключением объектов общественного транспорта, участвующих в проекте «Ashyq», работа которых обеспечивается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

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