Столичные артисты с гастролями побывали в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – Восторженными отзывами и несмолкающими аплодисментами завершились выступления артистов «Астана Опера» в городе Рудном. В рамках гастрольного тура по городам Казахстана оперная труппа и камерный оркестр столичного театра впервые побывали в промышленном центре Костанайской области, навсегда покорив сердца местных поклонников исполнительского искусства, передает МИА «Казинформ».

С конца апреля «Астана Опера» посетил с гастролями Павлодар, Экибастуз, Караганду. И вот – позади выступление в Рудном. Зрители разных возрастов получили великолепный шанс прикоснутся к великому искусству в зале культурно-развлекательного центра «Горняк».

Уникальность гастрольного тура в том, что он имеет в числе прочего познавательную направленность. В Год детей, объявленный в нашей стране Президентом Касым-Жомартом Токаевым, руководство театра сфокусировало свое внимание на подрастающем поколении. Поэтому специально для ребят был подготовлен удивительный концерт, знакомящий с восхитительным и неповторимым «Миром музыки». Побывавшие на нем и малыши, и подростки выходили в буквальном смысле восхищенные богатством звуков, окружающих нас.

Мама шестилетних близнецов Лизы и Евы – Дарья Коломиец до последнего не говорила своим детям, куда они идут, чтобы сделать сюрприз.

«Для моих детей это было первое знакомство с классической музыкой и оперой, им очень понравилось. Приемы, которые использовались в программе, занимательны и понятны детям, так как рассчитаны на их возраст, пробуждают интерес к музыке. Я думаю, что концерт полезен и познавателен для людей всех возрастов, так как помогает окунуться в классику. Живой звук и талант артистов позволяет лучше прочувствовать и воспринять музыку, так как со сцены шла мощная энергетика, которая завораживала», - поделилась Дарья Коломиец.

Позитивными эмоциями после концерта поделился и восьмилетний Филипп Ведин, которого привела на концерт бабушка.

«Я впервые на таком выступлении и очень удивлен. Мне понравилось путешествие в мир музыки, особенно номер с кошками. Я услышал звучание разных голосов и инструментов. Я рад, что попал на концерт музыкантов из столицы», - сообщил Филипп Ведин.

Для студентки Жасмин Байрамгарининой, которая заканчивает четвертый курс музыкального колледжа по классу гитары, классическая музыка составляет важную часть жизни.

«Концерт был потрясающим, очень понравилось, весьма познавательно. Я считаю, что с классикой должны познакомиться все без исключения. Мне особенно понравилось, как пел баритон Темур Умаров, а также «Хабанера» из оперы «Кармен» в исполнении Малики Минизини, произвел большое впечатление квинтет. Я просто обожаю музыку барокко. Я уверена, что ранее знакомство детей с музыкой совершенствует слух, помогает разностороннему развитию. Такие образовательные проекты формируют музыкальную культуру подрастающего поколения», – отметила девушка.

Взрослой публике было представлено одно из самых популярных произведений в репертуаре столичного театра – опера «Шелковая лестница» Джоаккино Россини. Великолепная комедия, созданная в лучших традициях итальянской оперы и исполненная талантливейшими артистами, не оставила никого равнодушным. Ведущая солистка театра, Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Артур Габдиев, Рамзат Балакишиев, Алтынбек Абильда, ведущие солисты театра Татьяна Вицинская и Евгений Чайников покорили жителей Рудного своими прекрасными голосами и безграничным артистизмом.

Как поделилась зрительница Аружан Бижанова, выступление артистов было на высоком уровне.

«Когда я приезжаю в столицу, я всегда посещаю «Астана Опера». В Рудном нам очень не хватает оперного искусства, хочется чаще испытывать это наслаждение. Я большая поклонница оперы, камерных ансамблей, обожаю Евгения Чайникова и Жаннат Бактай. Сегодня я впервые услышала Артура Габдиева и была потрясена», – поделилась девушка.

«Как только я узнала, что в Рудный приедут артисты «Астана Опера», никаких сомнений, что я обязательно приду сюда, чтобы насладится высоким искусством, не было, – говорит другая поклонница оперы из Рудного Марзия Сансызбаева. – Я считаю, что в Казахстане безумно талантливые, творческие люди. И без знания итальянского языка все было понятно, так как артисты передали своими эмоциями, интонациями, движениями все, что было заложено автором».

Сестры Гульнар Сагимова и Жибек Кенжебек открыли для себя этот вид искусства.

Особого внимания и аплодисментов заслужил камерный оркестр «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана, маэстро Абзала Мухитдина.

Своим восхищением дирижером поделились супруги Саулины, назвав выступление столичных оперных певцов настоящим подарком.

«Великолепная постановка, дивный оркестр, замечательный дирижер. Передайте, пожалуйста, ему огромное «спасибо»! – попросила преподаватель музыкального колледжа города Рудный Наталья Саулина. – Россини петь очень сложно, но артисты прекрасно справились. Все было слажено, красиво: и костюмы, и декорации. Спектакль прошел весело, живо. Я просто потрясена, давно не была в опере.

Встреча с поклонниками музыкального искусства в Рудном стала предпоследней в рамках большого гастрольного тура по промышленным центрам Казахстана. Впереди – знакомство с актюбинским зрителем. Выступления на западе Казахстана состоятся 28 июня в 16:00 и 19:00 на сцене Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой, в концертном зале «Өнер орталығы».