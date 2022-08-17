17 Августа 2022 09:31

Столичные аптеки наказывают за продажу лекарств без рецепта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане полицейские совместно с ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» выявили семь фактов продажи лекарств без рецепта врача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с увеличением фактов вовлечения молодежи в «аптечную наркоманию» столичным департаментом полиции при активном участии государственных органов и неправительственного сектора на постоянной основе проводятся мероприятия среди населения, направленные на профилактику вовлечения подрастающего поколения в наркоманию, а также рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности.

Недобросовестные фармацевты в целях собственной наживы продолжают безрецептурно реализовывать сильнодействующие медицинские препараты наркозависимым лицам и подросткам.

Сотрудниками столичного управления по противодействию наркопреступности в аптеках по улицам Жангельдина и Сыганак, принадлежащих одному из ИП, повторно задокументированы факты «отпуска лекарственного препарата без рецепта врача».

В отношении владельца ИП возбуждено административное производство по части второй статьи 426 КРКобАП. Постановлением суда назначено наказание в виде приостановлении деятельности аптек сроком на шесть месяцев.

Аналогичный факт выявлен в аптеке по улице Молдагуловой, где по решению суда назначено наказание в виде штрафа на сумму 199 тыс. 095 тенге.

С начала года сотрудниками полиции совместно с ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Нур-Султану Министерства здравоохранения Республики Казахстан» выявлено семь фактов по статье 426 КРКобАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения».

Если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, отпуска лекарственных препаратов без рецепта врача, а также лиц к ним причастных, вы можете сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана: в дневное время 71-63-93, круглосуточно 32-22-22 или на канал «102».

Фото: polisia.kz