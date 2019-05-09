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Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных

9 Мая 2019 20:29 203
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Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных. Они принимают участие в акции, где их сверстники призывают разумно отнестись к организации школьных выпускных вечеров, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

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Challenge, который был инициирован лидерами единой детско-юношеской организацией «Жас Улан» совместно с членами школьных клубов «Адал Ұрпақ», набирает популярность среди молодежи.

На сегодняшний день в столице уже 24 школы отказались от пышного празднования и лимузинов, приняв решение провести данное событие скромно и в стенах школы.

 

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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