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Столичную улицу Сауран частично перекрыли до 18 июня
13 Июня 2020 19:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улицу Сауран на левобережье столицы частично перекрыли до 18 июня. Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
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В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Сауран на участке от улицы Достык до улицы Сыганак, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В этой связи с 13 по 18 июня планируется частичное перекрытие движения.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – говорится в сообщении.
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