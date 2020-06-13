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Столичную улицу Сауран частично перекрыли до 18 июня

13 Июня 2020 19:22
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Столичную улицу Сауран частично перекрыли до 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улицу Сауран на левобережье столицы частично перекрыли до 18 июня. Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Улица Кунаева в столице будет частично перекрыта с 13 по 15 июня Свыше 3,6 млн ошибочных сведений по имуществу граждан исправлено в Казахстане Ситуацию с завезенными из Армении автомобилями разъяснил глава Минфина

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Сауран на участке от улицы Достык до улицы Сыганак, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В этой связи с 13 по 18 июня планируется частичное перекрытие движения.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Дороги  
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