Столичную улицу Сауран частично перекрыли до 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улицу Сауран на левобережье столицы частично перекрыли до 18 июня. Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Сауран на участке от улицы Достык до улицы Сыганак, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В этой связи с 13 по 18 июня планируется частичное перекрытие движения.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – говорится в сообщении.