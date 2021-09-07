Столичную улицу Балкантау частично перекроют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Балкантау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с проведением ремонтных работ с 6 до 25 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Балкантау на участке от ул. Тулебаева до ул. Кордай.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.



