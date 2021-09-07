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    19:57, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Столичную улицу Балкантау частично перекроют

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Балкантау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ с 6 до 25 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Балкантау на участке от ул. Тулебаева до ул. Кордай.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.



    Теги:
    Дороги Астана Акимат Правоохранительные органы
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