Столичную чиновницу из управления охраны общественного здоровья осудили за взяточничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела Управления охраны общественного здоровья района «Сарыарка» г.Нур-Султан осуждена за получение взяток на системной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой г.Нур-Султан ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора ГУ «Управление охраны общественного здоровья района «Сарыарка» г.Нур-Султан» С.Жуматаевой, подозреваемой в неоднократном получении взяток.

Она подозревалась в неоднократном получении взяток в сумме от 20 тыс. до 30 тыс.тенге (бытовая коррупция) от субъектов малого и среднего бизнеса за положительные решения по плановым проверкам объектов общественного питания, а также за общее покровительство и попустительство.

4 ноября т.г. приговором районного суда №2 Байконурского района г.Нур-Султан Жуматаева осуждена к штрафу в сумме 4,5 млн. тенге.

Этим же приговором за дачу взяток осуждены Култаева К.К. к штрафу в сумме 200 тыс., Сығаева С.Д. – 300 тыс., Исамидинов И.И. - 250 тыс. тенге.

Жуматаева пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.