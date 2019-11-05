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Столичную чиновницу из управления охраны общественного здоровья осудили за взяточничество
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела Управления охраны общественного здоровья района «Сарыарка» г.Нур-Султан осуждена за получение взяток на системной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой г.Нур-Султан ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора ГУ «Управление охраны общественного здоровья района «Сарыарка» г.Нур-Султан» С.Жуматаевой, подозреваемой в неоднократном получении взяток.
Она подозревалась в неоднократном получении взяток в сумме от 20 тыс. до 30 тыс.тенге (бытовая коррупция) от субъектов малого и среднего бизнеса за положительные решения по плановым проверкам объектов общественного питания, а также за общее покровительство и попустительство.
4 ноября т.г. приговором районного суда №2 Байконурского района г.Нур-Султан Жуматаева осуждена к штрафу в сумме 4,5 млн. тенге.
Этим же приговором за дачу взяток осуждены Култаева К.К. к штрафу в сумме 200 тыс., Сығаева С.Д. – 300 тыс., Исамидинов И.И. - 250 тыс. тенге.
Жуматаева пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.
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