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Столичной жительнице грозит до 15 лет за дачу взятки следователю

10 Января 2020 11:39
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Столичной жительнице грозит до 15 лет за дачу взятки следователю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управление собственной безопасности Департамента полиции г. Нур-Султан обратился следователь Управления полиции района «Есиль» с информацией о том, что ему поступили денежные средства в сумме 100 тысяч тенге от фигуранта, проходящего по находящемуся в его производстве уголовному делу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, а также благодаря принципиальности следователя, своевременно сообщившего о коррупционном правонарушении, после возврата им денежных средств в здании Управления полиции была задержана 56-летняя жительница г. Нур-Султан, которая перечислила ему в качестве взятки указанную сумму денежных средств за положительное решение по уголовному делу.

Начато досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК.

В полиции напоминают, что законодательством за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 15 лет лишения свободы. В этой связи, граждан призывают не прибегать к противоправным способам разрешения правовых и иных вопросов, возникающих при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел.

В случае, если имеет место вымогательство взятки со стороны должностного лица, следует обратиться в Управление собственной безопасности Департамента полиции г. Нур-Султан по адресу ул. Бейбитшилик, 19 или по номеру телефона: 8 702 127 98 18 (анонимность гарантируется).


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Ключевые слова: МИД РК, Нур-Султан,
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