РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Столичной школе присвоят имя Ибрая Алтынсарина

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичной школе №83 планируют присвоить имя великого казахского педагога, просветителя Ибрая Алтынсарина. Об этом рассказал заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в преддверии Дня учителя был установлен бюст Ибрая Алтынсарина. Представители казахской интеллигенции приняли участие в торжественном мероприятии. Сейчас на заседании ономастической комиссии также рассматриваем присвоение имя Ибрая Алтынсарина школе №83. Конечно, этот процесс проводится в рамках закона, поэтому требует определенного времени. К тому же, решение принимает не только акимат, вопрос обсуждается с общественностью. Помимо представителей государственных органов членами Ономастической комиссии являются общественники, представители интеллигенции, неправительственных организаций», - отметил Асхат Оралов.

    По его словам, решение о присвоении школе имени великого казахского педагога и просветителя будет принято в конце октября или в начале ноября.

    «Думаю, все поддержат нашу инициативу о присвоении имени Ибрая Алтынсарина столичной школе. Все мы хорошо знаем, какой вклад он внес в развитие образования и просвещения», - добавил заместитель акима столицы Асхат Оралов.

    Теги:
    Образование Астана История Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!