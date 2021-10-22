Столичной школе присвоят имя Ибрая Алтынсарина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичной школе №83 планируют присвоить имя великого казахского педагога, просветителя Ибрая Алтынсарина. Об этом рассказал заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в преддверии Дня учителя был установлен бюст Ибрая Алтынсарина. Представители казахской интеллигенции приняли участие в торжественном мероприятии. Сейчас на заседании ономастической комиссии также рассматриваем присвоение имя Ибрая Алтынсарина школе №83. Конечно, этот процесс проводится в рамках закона, поэтому требует определенного времени. К тому же, решение принимает не только акимат, вопрос обсуждается с общественностью. Помимо представителей государственных органов членами Ономастической комиссии являются общественники, представители интеллигенции, неправительственных организаций», - отметил Асхат Оралов.

По его словам, решение о присвоении школе имени великого казахского педагога и просветителя будет принято в конце октября или в начале ноября.

«Думаю, все поддержат нашу инициативу о присвоении имени Ибрая Алтынсарина столичной школе. Все мы хорошо знаем, какой вклад он внес в развитие образования и просвещения», - добавил заместитель акима столицы Асхат Оралов.