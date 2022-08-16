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Столичному водителю выписали 82 адмштрафа за месяц
16 Августа 2022 16:21

Столичному водителю выписали 82 адмштрафа за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посредством приложения «Қорғау» сотрудниками столичной полиции выявлен водитель автомашины «ВАЗ 2115», на которого в течение одного месяца наложено 82 административных штрафа за нарушения ПДД на сумму более 1 млн 400 тыс. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

Автомашину остановили в дневное время на пересечении проспекта Кабанбай батыра и Керей Жанибек хандар. При проверке документов стражи порядка установили, что молодой человек управляет транспортом без документов и не имеет страховки.

Кроме того, систематически нарушая ПДД, он допускал превышение скорости движения автомобиля и, игнорируя дорожные знаки, передвигался по Bus Lane. Водителю выдано уведомление, автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

В столице автоматизированная система контроля дорожного движения «Қорғау», ежедневно выявляет водителей, имеющих задолженности по административным правонарушениям. Так, за одни сутки, посредством приложения выявлено 28 водителей, имеющих штрафы на общую сумму более 5,5 млн. тенге.

С 19 июля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала мероприятия зарегистрировано более 15 тыс. нарушений ПДД, задержано 112 водителей в нетрезвом виде, выявлено 266 водителей, не имеющих права управления транспортным средством и 18 водителей лишенных права управления автомобилем. Кроме того, за нарушение ПДД к ответственности привлечено более 3 тыс. пешеходов.


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