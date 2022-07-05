5 Июля 2022 15:45

Столичного предпринимателя осудили за неуплату налогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный предприниматель, уклоняясь от уплаты налогов, нанес ущерб в 138,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля судом №2 района Байконыр города Нур-Султана провозглашен обвинительный приговор в отношении руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой» - К. Руководитель ТОО обвинялся в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем внесения в декларации заведомо ложных данных о расходах без фактического выполнения работ и оказания услуг. В результате причинил крупный ущерб в сумме 138,5 млн тенге», - сообщили в пресс-службе городского суда столицы.

Приговором суда К. осужден по ст. 245 ч. 2 п. 1 УК, по ней предусмотрено наказание до 4-х лет лишения свободы.

В суде уточнили, что при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать половину максимального срока, то есть 2-х лет.

Смягчающими обстоятельствами суд признал деятельное раскаяние в содеянном деянии, наличие малолетних детей. Отягчающие обстоятельства отсутствуют.

При назначении наказания суд применил Закон «Об амнистии», с учетом норм требований данного закона, сократил срок наказания на 1/2 за совершение преступления средней тяжести и окончательно назначил к отбытию 1 год лишения свободы.

Кроме того, с К. в доход государства взысканы неуплаченные налоги - 138, 5 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.



