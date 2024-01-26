Столичного лихача с 2,5 млн тенге штрафов задержали в Таразе

С помощью мобильного приложения «Қорғау» жамбылские полицейские задержали водителя-лихача, который набрал более 2,5 млн тенге штрафов на трассах разных регионов страны, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, при патрулировании территории областного центра сотрудники полиции с помощью системы «Қорғау» установили автомашину Kia Rio, которая находилась в ориентировке в Астане.

— Водитель данного транспортного средства является злостным нарушителем правил дорожного движения и имеет задолженности по штрафам, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Этот автомобиль засветился в более ста нарушениях ПДД в Астане, Таразе и других регионах Казахстана на сумму более 2,5 миллиона тенге. Значительная часть штрафов выписана за нарушение скоростного режима. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

Мобильное приложение «Қорғау» было внедрено для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением. В нем интегрированы аппаратно-программные комплексы, мобильные приложения МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников полиции. Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными регистрационными номерами, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам и др., пояснили в департаменте полиции Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, в Таразе задержан 31-летний водитель, у которого за несколько месяцев было 54 нарушения скоростного режима на сумму 2 млн 457 тысяч 350 тенге.

По данным правоохранительного ведомства, за 12 месяцев 2023 года в Жамбылской области более 22,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.