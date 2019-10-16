Столичного коллектора наказали за нецензурную брань

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичного коллектора повторно привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султан.

«В феврале 2019 года коллектор в ходе телефонного разговора выразился в адрес женщины нецензурной бранью и оскорбил её. Ранее этот же коллектор привлекался к уголовной ответственности за оскорбление, и по приговору суда ему было назначено 120 часов общественных работ», - говорится в сообщении районного суда №2 Алматинского района.

Приговором районного суда №2 Алматинского района мужчина признан виновным по ст.131 ч.1 УК («Оскорбление»), и ему судом путем частичного сложения наказания, назначенного ранее приговором суда, окончательно назначено 140 часов общественных работ.Этим же приговором суда с него в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскана сумма в размере 50 000 тенге. Приговор не вступил в законную силу.