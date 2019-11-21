Столичного бизнесмена осудили за продажу арендованной земли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор одного из столичных ТОО продал арендованный земельный участок за семь миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Директор ТОО «Н.» А. получил право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 1,5 гектар, вблизи столицы для строительства завода сроком на 5 лет. После этого подсудимый, заведомо зная о целевом назначении и неделимости земельного участка, разместил объявление на сайте Olx.kz о продаже земельных участков, площадью 10 соток, стоимостью 2 000 000 тенге», - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султана.

Как отметили в ведомстве, зная о возможности продажи неделимого земельного участка под строительство жилого дома, он заключил с двумя покупателями предварительный договор купли-продажи земельного участка. Директор ТОО обманным путем завладел деньгами потерпевших, тем самым причинил материальный ущерб на общую сумму 7 200 000 тенге.

«Приговором суда №2 Алматинского района директор ТОО «Н.» признан виновным за мошенничество, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также его лишили права занимать материально ответственную должность сроком на 5 лет. Гражданский иск потерпевших удовлетворен, с осужденного в их пользу взыскан материальный ущерб в размере 7 200 000 тенге. Приговор вступил в законную силу», - заявили в районном суде.