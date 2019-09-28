Столичное управление образования продолжает внедрять японский метод воспитания детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициатива по внедрению японского метода воспитания трудолюбия продолжается. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин.

При этом глава столичного управления подчеркнул, что участие в этом мероприятии сугубо добровольное и с обязательного согласия родителей.

«С прошлого года начали реализовывать это в ряде школ. В этом году продолжаем. В принципе, те дети, которые желают, участвуют, если, конечно, есть согласие родителей. По желанию. Это как помощь техперсоналу в рамках воспитания, привития уважения к труду других людей. (…) Это реальные вещи, не требующие много времени. Помочь можно различными способами: где-то пыль протереть, где-то свое ученическое место убрать, доску протереть. Это традиционно у нас было. Есть неприятие, есть и поддержка. Я думаю, в любом вопросе есть разные мнения. Здесь абсолютно нет никакого давления, что все должны участвовать. Все по желанию и согласованию с родителями», - рассказал Ануар Жангозин.

Ранее сообщалось, что японский метод воспитания к трудолюбию через уборку помещений планируют внедрить в казахстанских школах. С прошлого года он применяется в столичной школе-гимназии №80.

Причем глава столичного управления образования принял решение начать с себя. Чтобы не быть просто сторонним наблюдателем, он решил каждый вечер уборкой своего кабинета помогать женщинам из техперсонала в их нелегком труде. Занимает это буквально 15-20 минут, добавил Ануар Жангозин.