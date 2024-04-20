Столичный вуз помогает пострадавшим от наводнений казахстанцам

Maqsut Narikbayev University активно оказывает помощь пострадавшим от наводнений в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Республиканского штаба 1 апреля обратился к местным бизнесменам и крупным компаниям с призывом помочь гражданам, пострадавшим в результате паводков.

— Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас, — сказал Глава государства.

Maqsut Narikbayev University поддержал инициативу Главы государства и в ответ на его призыв принял решение оказать непосредственную помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.

Исходя из своей главной миссии — служению обществу, университет принимает активное участие и оказывает материальную и финансовую помощь тем, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия.

В настоящий момент университет направил значительные средства в фонды помощи пострадавшим от наводнений. Студенты MNU организовали благотворительную ярмарку и совместно с ЕНУ отправили гуманитарную помощь в регионы Костанай и Атырау. Сам университет намерен выделить 10 грантов для обучения студентов, пострадавших от наводнений. Также направлено предложение по дополнительной поддержке этих студентов, например, по первоочередному выделению мест в доме студента. Продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки в регионы, пострадавшие от наводнений.