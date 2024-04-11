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    08:02, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области

    волонтер
    Фото: акимат Астаны

    Порядка 150 волонтеров «Жастар рухы» и «Астана жастары» города Астаны помогают в борьбе с паводками в поселке Жибек Жолы, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В связи с повышением уровня талых вод вблизи села Жибек жолы (Акиолинская область) образовалась угроза подтопления жилых домов в селе данного региона. Уже на протяжении двух суток волонтеры столицы оказывают помощь по укреплению защитного земляного вала.

    Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области
    Фото: акимат Астаны

    На борьбу с паводками в селе Жибек жолы Акмолинской области акиматом столицы была привезена вся необходимая техника, завезен инертный материал, мешкотара с песком для продолжения работ по возведению и укреплению защитного сооружения.

    Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области
    Фото: акимат Астаны

    Еще с прошлого месяца часть коммунальных служб столицы ориентирована на оказание помощи селу Жибек жолы Акмолинской области.

    Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области
    Фото: акимат Астаны
    Теги:
    Астана Акимат Волонтеры Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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