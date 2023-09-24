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    10:01, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Коллекцию декоративных птиц передали биоцентру Семея столичные циркачи

    редкие птицы
    Фото: Биоцентр г.Семей

    Столичный цирк передал детскому областному биологическому центру Семея коллекцию декоративных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В биоцентре рассказали, что по согласованию сторон ГККП «Столичный цирк» акимата города Астана» передал на содержание биологическому центру декоративных птиц. Всего циркачи привезли из столицы 19 пернатых.

    - Коллекция биоцентра пополнилась фазанами, павлинами, цесарками, хохлатыми утками, а также пёстрыми петухами, - сообщили в биоцентре.

    Сейчас пернатые находятся на карантине, проходит период адаптации.

    биоцентр семей
    Фото: Биоцентр г.Семей

    Напомним, недавно один из предпринимателей, который занимается торговлей арбузами, безвозмездно передал в биоцентр целую машину с сочной ягодой. Арбузами накормили абсолютно всех животных: гуси, утки, копытные животные, обезьяны, в том числе львы и медведи полакомились сладкими арбузами.

    Добавим, что в областном детском биологическом центре насчитывается более 90 видов животных.

    Теги:
    Семей
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