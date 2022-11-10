Столичная жительница спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем
Мужчина категорически отказался совместно обращаться в РАГС с заявлением об аннулировании актовой записи.
В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что «в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак».
После чего, гражданка обратилась в административный суд столицы с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.
«Судьей с применением принципа активной роли суда и разъяснением правовых последствий рассмотрения спора проведена беседа со сторонами. По результатам утверждено соглашение, по условиям которого Аппарат Акима обязуется принять административный благоприятный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированного отделом РАГС», - отметили в специализированном межрайонном административном суде города Астаны.
Фото: gorodok.city