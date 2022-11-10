РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Столичная жительница спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительнице столицы из egov.kz стало известно, что она с 2001 года состоит в зарегистрированном браке с незнакомым ей гражданином. С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи она обратилась в регистрирующий орган и получила ответ, что ей необходимо явиться в орган РАГС с лицом, с которым она якобы состоит в браке и написать совместное заявление об аннулировании актовой записи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Мужчина категорически отказался совместно обращаться в РАГС с заявлением об аннулировании актовой записи.

    В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что «в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак».

    После чего, гражданка обратилась в административный суд столицы с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

    «Судьей с применением принципа активной роли суда и разъяснением правовых последствий рассмотрения спора проведена беседа со сторонами. По результатам утверждено соглашение, по условиям которого Аппарат Акима обязуется принять административный благоприятный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированного отделом РАГС», - отметили в специализированном межрайонном административном суде города Астаны.


    Фото: gorodok.city


    Теги:
    Суды Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!