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Столичная теннисистка победила в турнире среди юниоров в Испании

10 Декабря 2019 15:17
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Столичная теннисистка победила в турнире среди юниоров в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В теннисной академии Рафаэля Надаля Rafa Nadal Academy в городе Манакор/Испания с 2 по 8 декабря прошел ежегодный турнир среди юниоров Ten-Pro Global Junior Tour, в котором участвовали 275 детей из 51 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

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Первое место в категории до 10 лет заняла казахстанская теннисистка из города Нур-Султан Нуржан Томирис, которая в настоящее время является первой ракеткой Казахстана в своей категории.

Академия Рафаэля Надаля находится в родном городе легендарного игрока и объединяет в себе теннис и образование. Ученики могут продолжать свой путь в профессиональном спорте и параллельно получать традиционное образование. Академия имеет свою собственную систему обучения, основанную на опыте, накопленном Надалем и его командой в течение многих лет в теннисе.


Томирис очень близка к спорту, как и ее отец подполковник полиции Талгат Кожабаев. Т. Кожабаев является начальником Управления специальной и мобилизационной подготовки Департамента полиции на транспорте. На работе Талгат следит и руководит за боевой и физической подготовленностью сотрудников Департамента. Такой же спортивный подход соблюдается и в семье подполковника.


«Я очень горжусь своей дочерью. Первое место на таком престижном турнире не только ее личная победа, но и всего Казахстана», - считает счастливый отец.

К слову, Талгат Кожабаев является мастером спорта международного уровня, трехкратным чемпионом мира среди силовых структур, неоднократным чемпионом по қазақша күрес, самбо и дзюдо.

Именно личный пример отца способствует достижению высоких целей в спорте для Томирис.

В захватывающей игре в финале встретились два представителя из Казахстана, где со счетом 6:4, 3:6, 6:3 победу одержала Нуржан Томирис.

Защищать честь нашей республики в турнире поехали 12 детей из разных городов Казахстана.

Для выхода в финальную часть турнира наша соотечественница Нуржан Томирис обошла детей из стран Мальты, Бельгии, Македонии и Швейцарии.



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Ключевые слова: Спорт,
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