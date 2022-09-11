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    03:27, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Столичная станция скорой помощи получила новые автомобили

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще 55 машин пополнило автопарк станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане. Об этом написал в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем на системном уровне оснащать наши медцентры и станцию скорой медицинской помощи необходимым оборудованием. Автопарк станции скорой медпомощи пополнили еще 55 автомашинами, большая часть из них – реанимобили.

    Ранее поставили еще свыше 100 автомобилей. Таким образом, значительно модернизовали автопарк и увеличили количество машин. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и др.

    Глава государства уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медуслуг, модернизации службы скорой медпомощи.

    За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тыс. специальными оборудованиями, открыли 40 объектов «Доктор у дома» (семь из них в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырех медучреждений. Кроме того, запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в «Жағалау-3» и районе вокзала «Нұрлы жол», центров первично медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др. Также на системном уровне повышается оклад сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяем гранты на получение высшего образования и др.», - написал аким столицы.




    Теги:
    Акимат Общество Другие государственные органы Здравоохранение Астана
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