Столичная станция скорой помощи получила новые автомобили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще 55 машин пополнило автопарк станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане. Об этом написал в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем на системном уровне оснащать наши медцентры и станцию скорой медицинской помощи необходимым оборудованием. Автопарк станции скорой медпомощи пополнили еще 55 автомашинами, большая часть из них – реанимобили.

Ранее поставили еще свыше 100 автомобилей. Таким образом, значительно модернизовали автопарк и увеличили количество машин. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и др.

Глава государства уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медуслуг, модернизации службы скорой медпомощи.

За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тыс. специальными оборудованиями, открыли 40 объектов «Доктор у дома» (семь из них в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырех медучреждений. Кроме того, запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в «Жағалау-3» и районе вокзала «Нұрлы жол», центров первично медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др. Также на системном уровне повышается оклад сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяем гранты на получение высшего образования и др.», - написал аким столицы.







