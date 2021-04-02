Столичная спортсменка установила рекорд Казахстана по поднятию гири

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсменка из Нур-Султана Акмарал Зупар завоевала золотую медаль чемпионата Казахстана по гиревому спорту, который прошел в Петропавловске. Она также побила рекорд страны, подняв гирю весом 24 кг 201 раз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

На чемпионате собралось более 200 спортсменов из разных регионов страны.

Спортсменка из Нур-Султана Акмарал Зупар побила рекорд страны, подняв гирю весом 24 кг 201 раз.

В весовой категории 68 кг она завоевала золотую медаль соревнований и стала трехкратной чемпионкой страны.

По словам личного тренера Акмарал Серика Абдахина, ее результат входит в число лучших в мире.

«До этого рекорд страны принадлежал десятикратной чемпионке мира Татьяне Потемкиной. Она подняла гири 183 раза. Теперь ее успех побила наша девочка. Это может сделать не каждый ребенок. Поэтому я благодарен своему спортсмену. Уверен, что и на предстоящем в апреле чемпионате Азии в Ташкенте мы выступим на высоком уровне», - сказал тренер.

Отметим, восемнадцатилетняя спортсменка завоевала звание мастера спорта международного класса в 14 лет.