Столичная спортсменка установила рекорд Казахстана по поднятию гири
На чемпионате собралось более 200 спортсменов из разных регионов страны.
Спортсменка из Нур-Султана Акмарал Зупар побила рекорд страны, подняв гирю весом 24 кг 201 раз.
В весовой категории 68 кг она завоевала золотую медаль соревнований и стала трехкратной чемпионкой страны.
По словам личного тренера Акмарал Серика Абдахина, ее результат входит в число лучших в мире.
«До этого рекорд страны принадлежал десятикратной чемпионке мира Татьяне Потемкиной. Она подняла гири 183 раза. Теперь ее успех побила наша девочка. Это может сделать не каждый ребенок. Поэтому я благодарен своему спортсмену. Уверен, что и на предстоящем в апреле чемпионате Азии в Ташкенте мы выступим на высоком уровне», - сказал тренер.
Отметим, восемнадцатилетняя спортсменка завоевала звание мастера спорта международного класса в 14 лет.