Столичная спортсменка стала трехкратной чемпионкой Азии
Столичная спортсменка Галина Дуванова, представившая страну в весовой категории 57 кг, завоевала золотую медаль соревнований и стала трехкратной чемпионкой Азии.
В первых двух встречах чемпионата Галина одержала уверенную победу над соперниками и вышла в финал, где оказалась сильнее спортсменки из ОАЭ.
«Я очень рада, что получила очередную золотую медаль. Невозможно передать словами то чувство гордости, когда стоишь на пьедестале и звучит гимн нашей страны. На торжественной церемонии открытия чемпионата Азии я несла флаг нашей страны. Это была большая честь для меня. Результатами довольна. Будем тренироваться еще усердней, еще больше. Думаю, мои яркие победы еще впереди», - сказала Галина Дуванова.
Ислам Мамилов и Нуржан Батырбеков, выступавшие на чемпионате Азии, также не уступили соперникам в весе 69 кг. В финальной встрече два наших спортсмена разыграли золото между собой. В итоге Ислам Мамилов занял первое место, Нуржан Батырбеков – второе.
Таким образом, столичные спортсмены принесли в копилку сборной страны две золотые и одну серебряную медали.