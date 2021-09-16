Столичная спортсменка стала трехкратной чемпионкой Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов проходит чемпионат Азии по джиу-джитсу «Asian Jiu Jitsu Championship 2021». В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из 19 стран. В первый день чемпионата столичные спортсмены, защищавшие честь страны, соревновались в разделе «NE-Waza», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Столичная спортсменка Галина Дуванова, представившая страну в весовой категории 57 кг, завоевала золотую медаль соревнований и стала трехкратной чемпионкой Азии.

В первых двух встречах чемпионата Галина одержала уверенную победу над соперниками и вышла в финал, где оказалась сильнее спортсменки из ОАЭ.

«Я очень рада, что получила очередную золотую медаль. Невозможно передать словами то чувство гордости, когда стоишь на пьедестале и звучит гимн нашей страны. На торжественной церемонии открытия чемпионата Азии я несла флаг нашей страны. Это была большая честь для меня. Результатами довольна. Будем тренироваться еще усердней, еще больше. Думаю, мои яркие победы еще впереди», - сказала Галина Дуванова.

Ислам Мамилов и Нуржан Батырбеков, выступавшие на чемпионате Азии, также не уступили соперникам в весе 69 кг. В финальной встрече два наших спортсмена разыграли золото между собой. В итоге Ислам Мамилов занял первое место, Нуржан Батырбеков – второе.

Таким образом, столичные спортсмены принесли в копилку сборной страны две золотые и одну серебряную медали.