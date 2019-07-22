Столичная спортсменка с инвалидностью завоевала «бронзу» на ЧЕ по шахматам

ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ - В украинском городе Львов завершился Чемпионат Европы по шахматам среди спортсменов с нарушением органов слуха, соревнования прошли с 15 по 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление культуры и спорта.





На европейское первенство приехало около 200 представителей из 20-ти стран: Беларуси, Хорватии, Чехии, Эстонии, Англии, Германии, Голландии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Португалии, Польши, Сербии, Словении, Словакии, Швеции и Швейцарии. Как отметили организаторы, это первенство стало крупнейшим в истории по количеству команд-участниц. Соревнования являются квалификационными и влияют на мировой рейтинг.

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Спортсменка столичной спортивной школы для людей с ограниченными возможностями Алия Муратова завоевала бронзовую медаль.

Алия Муратова является КМС по шахматам, серебряным призером Чемпионата Республики Казахстан 2019 года, в течение 4-5 лет многократно завоевывала медали на республиканских соревнованиях, на международном турнире это первое достижение.

Следующим этапом для спортсменки станут зимние Сурдлимпийские Игры, которые пройдут с 12 по 21 декабря в Италии. В их программу впервые включены шахматы.







