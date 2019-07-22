-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:22 143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:29 85
-
13:24 106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:25 415
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Столичная спортсменка с инвалидностью завоевала «бронзу» на ЧЕ по шахматам
ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ - В украинском городе Львов завершился Чемпионат Европы по шахматам среди спортсменов с нарушением органов слуха, соревнования прошли с 15 по 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление культуры и спорта.
На европейское первенство приехало около 200 представителей из 20-ти стран: Беларуси, Хорватии, Чехии, Эстонии, Англии, Германии, Голландии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Португалии, Польши, Сербии, Словении, Словакии, Швеции и Швейцарии. Как отметили организаторы, это первенство стало крупнейшим в истории по количеству команд-участниц. Соревнования являются квалификационными и влияют на мировой рейтинг.
https://www.inform.kz/radmin/fotofiles/2019/07/22/1907221015189020f.jpg
Спортсменка столичной спортивной школы для людей с ограниченными возможностями Алия Муратова завоевала бронзовую медаль.
Алия Муратова является КМС по шахматам, серебряным призером Чемпионата Республики Казахстан 2019 года, в течение 4-5 лет многократно завоевывала медали на республиканских соревнованиях, на международном турнире это первое достижение.
Следующим этапом для спортсменки станут зимние Сурдлимпийские Игры, которые пройдут с 12 по 21 декабря в Италии. В их программу впервые включены шахматы.
- Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на гран-при в Хорватии
- Юный болельщик из Казахстана выбежал на поле ради фото с Криштиану Роналду
- Казахстанцы завоевали 2 «бронзы» на молодежном чемпионате Азии по таэквондо
- Эльжана Таниева стала четвертой на чемпионате мира по художественной гимнастике
- Казахстанская теннисистка взлетела в рейтинге WTA после победы в турнире
- Жанибек Алимханулы получил в соперники канадца с 27 победами в профи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана