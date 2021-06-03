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    03:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Столичная спортивная школа по хоккею признана лучшей в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Федерация по хоккею с шайбой назвала Специализированную детско-юношескую спортивную школу № 10 по хоккею с шайбой лучшей спортшколой и вручила соответствующую награду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    На Чемпионате Республики Казахстан среди детско-юношеских команд сезона 2020-2021 годов воспитанники столичной спортшколы завоевали три золотые и две серебряные медали. Это позволило ей занять первую позицию в общекомандном зачете.

    Награду директору школы Талгату Китарову вручил представитель Казахстанской Федерации по хоккею с шайбой Рустам Ибраев.

    «Хотел бы поздравить всех работников школы, весь тренерский состав, наших воспитанников, родителей со званием «Лучшей школы в Казахстане по хоккею с шайбой». Каждый внёс в эту победу свою лепту! Всех Поздравляю! Всем Большое Спасибо!» - отметил директор спортивной школы.

    Напомним, КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа №10 по хоккею с шайбой» акимата города Нур-Султан образована в январе 2002 года. На сегодня здесь занимаются около шестисот детей на бесплатной основе.


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