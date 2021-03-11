Столичная школьница представит Казахстан на Европейской математической олимпиаде
Европейская Математическая Олимпиада для девушек (EGMO) меньше, чем за 10 лет своего существования набрала огромную популярность. В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, олимпиада прошла в дистанционном формате и в ней приняли участие школьницы из 25 стран мира.
Казахстан в этой олимпиаде принимает участие с 2017 года. За эти три года нашей страной было завоевано 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Следует отметить, что две участницы команды Казахстана – представительницы столичных школ.
Именно на интеллектуальных олимпиадах, проводимых ЦРОиПС «Астана дарыны», целью которых является выявление и поддержка одаренных детей, зажигаются такие звездочки. Одна из них - Дильназ Уалиева. Ученица специализированной школы №9 «Зерде» была обладателем золотой и бронзовой медали в 2019 и 2020 году. В нынешнем году Дильназ стала первой в индивидуальном рейтинге среди всех участниц отборочной олимпиады на Европейскую математическую олимпиаду для девочек 2021 (EGMO).
Дильназ в составе команды будет представлять Казахстан на олимпиаде EGMO.