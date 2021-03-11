Столичная школьница представит Казахстан на Европейской математической олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица столичной специализированной школы №9 «Зерде» Дильназ Уалиева показала высокие результаты при отборе на Международную Европейскую математическую олимпиаду для девушек EGMO, став первой в индивидуальном рейтинге среди всех участниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Европейская Математическая Олимпиада для девушек (EGMO) меньше, чем за 10 лет своего существования набрала огромную популярность. В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, олимпиада прошла в дистанционном формате и в ней приняли участие школьницы из 25 стран мира.

Казахстан в этой олимпиаде принимает участие с 2017 года. За эти три года нашей страной было завоевано 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Следует отметить, что две участницы команды Казахстана – представительницы столичных школ.

Именно на интеллектуальных олимпиадах, проводимых ЦРОиПС «Астана дарыны», целью которых является выявление и поддержка одаренных детей, зажигаются такие звездочки. Одна из них - Дильназ Уалиева. Ученица специализированной школы №9 «Зерде» была обладателем золотой и бронзовой медали в 2019 и 2020 году. В нынешнем году Дильназ стала первой в индивидуальном рейтинге среди всех участниц отборочной олимпиады на Европейскую математическую олимпиаду для девочек 2021 (EGMO).

Дильназ в составе команды будет представлять Казахстан на олимпиаде EGMO.