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Столичная прокуратура вернула государству земельные участки на 700 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Августа 2023, 15:23
Столичная прокуратура вернула государству земельные участки на 700 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Астаны проведена проверка исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 млн тенге. Однако на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 2 земельных участков для строительства школы и общежития.

По акту прокурорского надзора решение суда приведено в исполнение, земельные участки переданы государству.


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