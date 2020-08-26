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Столичная полиция разъяснит горожанам ситуацию с праворульными авто

26 Августа 2020 14:23
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Столичная полиция разъяснит горожанам ситуацию с праворульными авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана приглашают горожан принять участие в республиканской акции «Приемная на дороге». В ходе акции стражи порядка разъяснят горожанам ситуацию с эксплуатацией праворульных автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

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Совместно с полицейскими, в акции примут участие сотрудники филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по городу Нур-Султан, которые ответят на вопросы автовладельцев по переоборудованию автотранспорта с правым рулем.

Акция пройдет 26 и 27 августа с 09.00 до 19.00 часов, в следующих местах: ТД «Мереке» (ул. Айнакол,д.23), специализированный ЦОН (ул.20-40), и Национальный центр экспертизы и сертификации (ул.Мухтара Ауэзова,д. 48/1 ).

Жители и гости города могут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности, соблюдения законодательства и т.д.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК  
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