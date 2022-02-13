Столичная полиция призвала к осторожности на дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с выпадением обильных осадков, коммунальными службами задействовано максимальное количество спецтехники, осуществляющих уборку улиц под сопровождением патрульных машин департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, где пострадал один человек.

«Водителей просим быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помеху уборочной технике», - говорит начальник Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Елжан Чупеков.

По фактам парковки автомашин вдоль улиц, создающих помехи для механизированной уборки, в отношении водителей будут применяться административные меры, а также транспортные средства будут эвакуированы.

С учетом погодных условий, сотрудниками полиции при несении службы оказывается содействие детям и пожилым пешеходам при переходе дороги.

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись, что транспортное средство полностью остановилось.

Участники дорожного движения будьте бдительны, уважайте друг друга.