НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная полиция объявила в розыск иностранного гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Разыскивается без вести пропавший гражданин Республики Узбекистан Нажмидинов Улугбек Хакимович 1978 г.р., который 16.08.2017 г. проживая в поселке «96-й разъезд» Акмолинской области Целиноградского района, ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного гражданина, просьба обращаться в Департамент полиции ДП г. Нур-Султана по телефонам: 8 (7172) 71-60-22, 71-62-90, 8 708-955-30-05.