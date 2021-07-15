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    11:52, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Столичная полиция объявила в розыск иностранного гражданина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная полиция объявила в розыск иностранного гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Разыскивается без вести пропавший гражданин Республики Узбекистан Нажмидинов Улугбек Хакимович 1978 г.р., который 16.08.2017 г. проживая в поселке «96-й разъезд» Акмолинской области Целиноградского района, ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

    Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного гражданина, просьба обращаться в Департамент полиции ДП г. Нур-Султана по телефонам: 8 (7172) 71-60-22, 71-62-90, 8 708-955-30-05.


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