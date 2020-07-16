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Столичная молодежь раздает врачам «Пакеты благодарности»

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июля 2020, 13:47
Столичная молодежь раздает врачам «Пакеты благодарности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит акция по поддержке врачей «Пакет благодарности», инициированная МК «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с 15 июля начали акцию по поддержке врачей «Пакет благодарности». Мы сейчас ездим по больницам и раздаем врачам пакеты с продуктами, то есть это фрукты, разные печенья, шоколад, которые содержат необходимые на сегодня витамины. Это все от имени молодежи города и волонтеров. Для того, чтобы поддержать врачей, которые находятся на передовой в борьбе с КВИ, работают днем и ночью. Вчера мы обошли три больницы, и сегодня три больницы посетили. Планируем акцию проводить еще в течение нескольких дней, по три больницы ежедневно обходим», - отметил председатель столичного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Багдаулет Жандильдаев.

Он также рассказал, на какие средства проводится акция.

«Акция проводится за счет взносов самих волонтеров, а также на спонсорские средства», - сообщил Багдаулет Жандильдаев.

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