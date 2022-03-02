Столичная филармония в День благодарности провела концерт «Дала дәстүрі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане коллектив Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева провел праздничный концерт «Дала дәстүрі», посвященный Дню благодарности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В многонациональном Казахстане 1 марта отмечается как День благодарности в знак благодарности всех этносов друг к другу. Праздник стал олицетворением милосердия, дружбы и любви казахстанцев.

В День благодарности на концертной сцене столичной филармонии артисты и коллективы познакомили зрителей с музыкальной сокровищницей Великой степи – песенными и инструментальными традициям и казахского народа. На вечере в качестве почетных гостей присутствовали представители Совета ветеранов города.

Концерт открылся блестящим сочинением Бактыбая «Бақтыбайдың әуені», который великолепно сыграл вошедший в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана Этноансамбль «Коркыт» под руководством деятеля культуры Шолпан Корганбек.

«В этот вечер были исполнены старинные кюи, традиционные песни XVII, XVIII, XIX веков запада и востока, севера и юга казахской земли. Исполнители - известные певцы нашей филармонии», - сказал художественный руководитель отдела народного пения Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Телман Нуркенов.

Аркинская традиция, самая многочисленная по созданным мелодиям, экспрессивным, полетным и темпераментным, была представлена Бауыржаном Нурмухановым («Айтбай» Биржана), Данияром Мукановым («Желдірмесі» Исы), Озгерисом Шерикабаем («Он саусақ» Биржана).

Полюбившиеся народом кюи прозвучали в исполнении кавалера ордена «Курмет» Жанар Жусуповой («Ықылас» Ыкыласа), заслуженного деятеля Республики Казахстан, кавалера ордена «Курмет», профессора Жангали Жузбая («Кертолғау» Сугира). Кавалер ордена «Курмет», деятель культуры Едиль Хусаинов исполнил кюй собственного сочинения «Бабалар сазы». Этот музыкальный блок вечера украсила своим выступлением и Айгерим Шолошова, станцевавшая яркий танец «Жылқышы».

«Это праздничный концерт, посвященный ветеранам, многодетным родителям, а также другим жителям столицы. Пусть в нашей стране будет спокойствие, а мир крепким!» - сказала художественный руководитель этноансамбля «Коркыт» филармонии, деятель культуры Шолпан Корганбек.





Прозвучали в День благодарности и яркие сочинения Западного Казахстана со свойственными им выразительной мелодикой и широкой распевностью − «Япурай» (исп. Нуржан Мейирхан), «Кіші Айдай» (исп. заслуженный деятель Республики Казахстан Айгуль Косанова), «Жігер» (исп. Айтолкын Токтаган).