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Столица в «желтой зоне»: как пройдут праздники

23 Декабря 2021 16:50
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Столица в «желтой зоне»: как пройдут праздники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 декабря столица находилась в зеленой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. Однако, на сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составило - 1,019, согласно которому город Нур-Султан перешел в «желтую» зону. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщил об усилении работы мониторинговых групп в праздничные дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон. Сравнивая недельную заболеваемость наблюдается незначительный рост, так за неделю зарегистрировано 564 случаев COVID-19 (предыдущая неделя – 542 случаев), интенсивный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 47,5 и 45,6 соответственно, то есть показатель заболеваемости выше предыдущей недели на 4 %, что и повлекло за собой рост Rt числа выше 1 и переход из «зеленой» зоны в «желтую».

За сутки зарегистрировано 85 первично лабораторно подтвержденных случаев (58 случаев с симптомами, 27 бессимптомных), прирост составил 0,05%.

Основными причинами увеличения заболеваемости, как обычно в праздничные дни, является несоблюдение некоторыми жителями карантинных ограничений. Это посещение мест скопления людей, неношение масок, несоблюдение режима домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.

«Осознавая риски распространения и, как правило, увеличение количества регистрации положительных случаев коронавируса после праздничных дней – напоминаем, что массовые мероприятия, включая семейные, корпоративы запрещены, за исключением мероприятий проводимых на обьектах участвующих в проекте Ashyq, при условии соблюдения заполняемости до 50 %, но не более 70 мест, только при наличии «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала. А также запрет на организацию и проведение общешкольных и коллективных утренников с участием детей разных групп и организаций. В предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Владельцы торговых и других объектов не должны нарушать карантинные ограничения, соблюдать все санитарные нормы», - сообщает Комитет санэпидконтроля.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана призывает жителей помнить о том, что можно было бы избежать перехода столицы в «желтую» зону, если бы население в минувшие праздничные дни соблюдало все карантинные меры. Однако не все проявляют ответственность, тем самым повышают в дальнейшем риск приближения столицы к «красной» зоне, где город находился долгих семь месяцев (с 10 марта по 26 октября).

«Предстоящие новогодние праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности к мерам профилактики. Поэтому просим жителей города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
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