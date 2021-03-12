Столица - в «красной» зоне: запрещены все массовые мероприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с переходом в «красную» зону в столице запрещены все массовые мероприятия. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова в ходе онлайн-конференции в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с наблюдаемым ростом числа заболевших за последнюю неделю, заболеваемость COVID-19 в городе Нур-Султан оценивается как нестабильная, в сутки регистрируется от 70 до 143 заболевших . Уровень недели за последнюю неделю выше, чем за предыдущую на 9,9%. Интенсивный показатель на 100 тысяч человек населения составил 59,2, репродуктивное число - 1,055. Соответственно, с 10 марта город перешел в «красную» зону по матрице оценки эпидемиологической ситуации», – сказала С. Бейсенова.

По ее словам, основными причинами увеличения заболеваемости, как обычно в праздничные дни, является несоблюдение некоторыми жителями карантинных ограничений. Это посещение мест скопления людей, неношение масок, несоблюдение режима домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.

Главный санитарный врач столицы напомнила, что в условиях увеличения заболеваемости COVID-19 массовые мероприятия запрещены. В том числе мероприятия по празднованию Наурыза, посещение объектов, деятельность которых не возобновлена. В предстоящий период будет усилена работа мониторинговых групп. Владельцы торговых и других объектов не должны нарушать временные ограничения, соблюдать все санитарные нормы.