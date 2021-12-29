Столица рискует не достичь коллективного иммунитета - снижаются темпы вакцинации от КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снижение темпов вакцинации от КВИ в столице отметила Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время по городу Нур-Султан первый компонент вакцины получили свыше 484 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли 454 тысячи жителей. Однако, считаю, что этого недостаточно, и необходимо продолжить прививочную кампанию, чтобы увеличить иммунную прослойку среди населения», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге.
Главный санврач добавила, что наблюдается снижение темпов вакцинации населения столицы от КВИ.
«Анализируя темп вакцинации, видим, что с 1 декабря по 15 декабря всего вакцинировано 12 866 человек, с 16 декабря по 29 декабря темп вакцинации снизился, всего вакцинировано 9 949 человек. Отмечу, что снижение количества вакцинированных людей может привести к недостижению коллективного иммунитета и спровоцировать вспышки заболеваемости. Для сохранения эффекта требуется ревакцинация из-за ослабления защиты после иммунизации с течением времени. Не ради цифр, а ради жизни!», - подчеркнула Сархат Бейсенова.
- Циркулирует ли «дельта плюс» штамм коронавируса в столице
- Учитывая угрозу штамма «омикрон», пересмотреть отношение к вакцинации призвали столичных жителей
- Сколько человек прошло ревакцинацию в столице
- Какая категория жителей Нур-Султана получила больше всего прививок Pfizer
- Разрешены ли общешкольные новогодние утренники в Нур-Султане
- Можно ли в столице проводить новогодние корпоративы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана